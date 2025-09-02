ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 52 ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಸೆಟ್ಟೇರಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
" every empire fears the one who refuses to kneel" #BRBFirstBlood first look poster!— Anup Bhandari (@anupsbhandari) September 2, 2025
Happy birthday @KicchaSudeep sir! May this year roar as loud as your legacy #BillaRangaBaasha #BRBFirstBlood @Niran_Reddy @chaitanyaniran @brbmovie @Primeshowtweets #HBDKicchaSudeep pic.twitter.com/LsNp4ejuF4
ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ತಗ್ಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ಬಿಆರ್ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್! ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್! ಈ ವರ್ಷವೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ 2209 AD ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 'ಬಿಆರ್ಬಿ: ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್' ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ' ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 2 ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆ ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮಹಾಕ್ಷಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಟ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಇನ್ನೂ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'K47' ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೆಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಮಾರ್ಕ್' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ 'ಮಾರ್ಕ್' ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.