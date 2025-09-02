ETV Bharat / entertainment

ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ'ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

BRB Poster out
ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ (Photo: Film Poster)
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 52 ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಸೈನ್ಸ್​ ಫಿಕ್ಷನ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 16ರಂದು ಸೆಟ್ಟೇರಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್​ ಭಂಡಾರಿ, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ತಗ್ಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ಬಿಆರ್​ಬಿ ಫಸ್ಟ್​ ಬ್ಲಡ್​​ ಪೋಸ್ಟರ್! ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಸರ್​! ಈ ವರ್ಷವೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ 2209 AD ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 'ಬಿಆರ್​ಬಿ: ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್' ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ' ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 2 ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್​​​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆ ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದೀಪ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮಹಾಕ್ಷಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀಪ್​​ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಟ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಇನ್ನೂ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'K47' ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ನ ನಿರ್ದೆಶಕ ವಿಜಯ್​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್​ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಆಗಿ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಟೈಟಲ್​​ ಟೀಸರ್​​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ಗೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

