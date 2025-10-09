ETV Bharat / entertainment

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಾಪಸ್, ಶೋ ಪುನರಾರಂಭ- ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡದ 12ನೇ ಸೀಸನ್​​ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

Contestants back to Bigg Boss
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12ಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (Photo: Scree-grab from Bigg Boss Promo)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 4:17 PM IST

"ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ​ವನ್ನು ರೀ ಓಪನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಡಿಸಿ ಯಶವಂತ್​ ವಿ.ಗುರುಕರ್​ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ತಂಡ, ''ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಸೋಮ-ಶುಕ್ರ ರಾತ್ರಿ 9:30, ಶನಿ-ಭಾನು ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಟ್​ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

''ಇದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಹಚ್ಚೋ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಆರಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೊಸ ಹುರುಪು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಛಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ'' ಎಂದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂತಸದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫ್ಯಾನ್​ ಬೇಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್​ ಎಪಿಸೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ರಾಮನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಜ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ಶೋ ಅನ್ನೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪವು ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ಈ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್​ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಕ್​ ಮೇಲಿತ್ತು. ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪಾಲನೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್​ ಖಂಡ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನೋಟಿಸ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಯಶವಂತ ವಿ.ಗುರುಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು​ ರೀ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ರೀ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್​ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

