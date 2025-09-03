ETV Bharat / entertainment

'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12' ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್​​: ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್​​ ಸಾರಥ್ಯದ ಶೋ ಶುರು - BBK12 PROMO

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, ಮಂಗಳವಾರದಂದು 52ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​​' ಸೀಸನ್​ 12ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Bigg Boss host Sudeep
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​... ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಆಯಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಭಾಷೆಯ ಶೋ ಕೂಡಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಸಪರೇಟ್​​ ಫ್ಯಾನ್​​ ಬೇಸ್​​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್​ಗೆ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಸರದಿ.

ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​​ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀಸನ್​ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುದೀಪ್​​ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬಿಗ್​ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್​​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಕಿಚ್ಚ 52ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್​ 12ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಸುದೀಪ್​​ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​​​ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಪ್ರೋಮೋ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಬಿಕೆ12ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರೋಮೋ? 'ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ' ಅಂತಾ ಶುರುವಾಗೋ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12ರ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ''ಪ್ರತೀ 3 ಮೈಲಿಗೂ ಭಾಷೆ, ಭಾವ, ಊಟ, ಉಡೋ ಬಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೇನೆ. ಎಂಟರ್​​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ?. ಒಬ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಒಬ್ರಿಗ್​ ಸಿನಿಮಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್​​. ಸಾಂಗ್ಸ್​, ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್... ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೈರೈಟಿ ಇರೋ ನಾಡನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ'' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ದನಿ ಕೇಳಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ; ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಹೆಸರಿಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ

'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಗತ' ಎಂದು ಸುದೀಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, 'ಸರ್​, ಹೊಸ ಸೆಟ್​ ರೆಡಿ, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ರೆಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ರೆಡಿ. ಸರ್​ ನೀವು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಖತ್​ ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಕಪ್​ ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಕಿಚ್ಚ, 'ರೆಡಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Photos: ಸುದೀಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​; 'ನನಗೆ ಯಾರೇ ಬೈದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ' - ಕಿಚ್ಚನ ಮನವಿ

ಪ್ರೋಮೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹಿನಿ, ''ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಬಾಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಓಪನಿಂಗ್​ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​... ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಆಯಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಭಾಷೆಯ ಶೋ ಕೂಡಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಸಪರೇಟ್​​ ಫ್ಯಾನ್​​ ಬೇಸ್​​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್​ಗೆ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಸರದಿ.

ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​​ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀಸನ್​ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುದೀಪ್​​ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬಿಗ್​ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್​​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಕಿಚ್ಚ 52ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್​ 12ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಸುದೀಪ್​​ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​​​ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಪ್ರೋಮೋ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಬಿಕೆ12ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರೋಮೋ? 'ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ' ಅಂತಾ ಶುರುವಾಗೋ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12ರ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ''ಪ್ರತೀ 3 ಮೈಲಿಗೂ ಭಾಷೆ, ಭಾವ, ಊಟ, ಉಡೋ ಬಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೇನೆ. ಎಂಟರ್​​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ?. ಒಬ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಒಬ್ರಿಗ್​ ಸಿನಿಮಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್​​. ಸಾಂಗ್ಸ್​, ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್... ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೈರೈಟಿ ಇರೋ ನಾಡನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ'' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ದನಿ ಕೇಳಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ; ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಹೆಸರಿಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ

'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಗತ' ಎಂದು ಸುದೀಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, 'ಸರ್​, ಹೊಸ ಸೆಟ್​ ರೆಡಿ, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ರೆಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ರೆಡಿ. ಸರ್​ ನೀವು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಖತ್​ ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಕಪ್​ ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಕಿಚ್ಚ, 'ರೆಡಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Photos: ಸುದೀಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​; 'ನನಗೆ ಯಾರೇ ಬೈದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ' - ಕಿಚ್ಚನ ಮನವಿ

ಪ್ರೋಮೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹಿನಿ, ''ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಬಾಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಓಪನಿಂಗ್​ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANNADA BIGG BOSS RELEASE DATESUDEEP BIRTHDAYಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12 ಪ್ರೋಮೋಸುದೀಪ್​​BBK12 PROMO

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.