ಬಿಗ್ ಬಾಸ್... ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಆಯಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಭಾಷೆಯ ಶೋ ಕೂಡಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಸರದಿ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಕಿಚ್ಚ 52ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಪ್ರೋಮೋ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಬಿಕೆ12ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರೋಮೋ? 'ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ' ಅಂತಾ ಶುರುವಾಗೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ''ಪ್ರತೀ 3 ಮೈಲಿಗೂ ಭಾಷೆ, ಭಾವ, ಊಟ, ಉಡೋ ಬಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೇನೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ?. ಒಬ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಒಬ್ರಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್. ಸಾಂಗ್ಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್... ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೈರೈಟಿ ಇರೋ ನಾಡನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ'' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ದನಿ ಕೇಳಸಿಗುತ್ತದೆ.
'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಗತ' ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, 'ಸರ್, ಹೊಸ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ರೆಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ರೆಡಿ. ಸರ್ ನೀವು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಕಿಚ್ಚ, 'ರೆಡಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೋಮೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹಿನಿ, ''ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಬಾಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.