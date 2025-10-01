ETV Bharat / entertainment

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ (Photo: Bigg Boss Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 11:42 AM IST

ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​​ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್'​ ತನ್ನ 12ನೇ ಸೀಸನ್​​ನನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 19 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು.

ಈವರೆಗೆ ನಡೆಯದ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಗ್​ ಬಾಸೇ ಕೊಂಚ ಸರಳ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ''Admin: ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ನೀವು ಆರಾಮಾ?'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋ ಸಖತ್​ ಫನ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕನ್ಫೆಷನ್​ ರೂಮ್​ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಮೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್​ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರಿಯದೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ... ಎಂದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮತ್ತೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview:'ಸಾವಿರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು, ಕೂಗಾಡಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ರ ವಾಯ್ಸ್​ ಹೋಗಿತ್ತು': ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್

ಒಂದು ಒಗಟು ಕೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಹೊಲದಾಗ ಕರಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತವನು ಜಾಣ - ಏನಿದು ಎಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚ ಯೋಚಿಸಿ ಹತ್ತಿ ಎಂದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಅನ್ನೇ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್​ಬಿಟ್ರಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ​ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಅನ್ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: 'ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ಯವಿತ್ತು, ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವೂ ಆಯಿತು'

ಈ ಪ್ರೋಮೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುಗ್ದತೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

