ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 1, 2025 at 11:42 AM IST
ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ತನ್ನ 12ನೇ ಸೀಸನ್ನನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 19 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು.
ಈವರೆಗೆ ನಡೆಯದ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸೇ ಕೊಂಚ ಸರಳ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ''Admin: ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ನೀವು ಆರಾಮಾ?'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋ ಸಖತ್ ಫನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಮೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರಿಯದೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ... ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಒಗಟು ಕೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಹೊಲದಾಗ ಕರಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತವನು ಜಾಣ - ಏನಿದು ಎಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚ ಯೋಚಿಸಿ ಹತ್ತಿ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರೋಮೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುಗ್ದತೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.