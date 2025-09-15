ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 'ಓ ಭ್ರಮೆ' ಎಂದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸುದೀಪ್: ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12'ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕಾಗೆ ನರಿಯ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ನ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯವನ್ನೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ. ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲೇ? ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಇತ್ತು. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಕಥೆ. ಆ ಕಾಗೆಗೆ ಹಸಿವು ಆದಾಗ ವಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೊಂದು ವಡೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಗೆ ಆ ವಡೆನ ತಗೊಂಡು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಎಂಟ್ರಿ. ವಿಲ್ಲನ್.
ಕಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಡೆನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ನರಿ, ಕಾಗಕ್ಕ ಕಾಗಕ್ಕ ನೀನು ಕೋಗಿಲೆ ತರ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀಯಾ ನನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ಕಾಗೆ ನರಿ ಮಾತು ಕೇಳೋಕು, ಹಾಡು ಹಾಡೋಕು, ವಡೆ ಕಾಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, ನರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ.... ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಓ ಭ್ರಮೆ. ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಾಗೆನೇ, ನಾವು 11 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಓ ಭ್ರಮೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುದೀಪ್.
ಪ್ರೋಮೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹಿನಿ, ಹನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ನೋಡಿರೋ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 'ಓ ಭ್ರಮೆ..' ಅಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್! ಇದು ಸೀಸನ್ ಹನ್ನೆರಡು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ! ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಇದೇ ಸೆ.28ರ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9:30ರಿಂದ 10:30ರ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲಿದೆ.