'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್​​​!

'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್​ 12' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Bigg boss Kannada 12
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್​ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (Photo: Bigg Boss Poster)
Published : September 29, 2025 at 10:27 AM IST

ಫೈನಲಿ, ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಚಂದನವನದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್​​​​ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ತನ್ನ 12ನೇ ಸೀಸನ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸೀಸನ್​ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

12ನೇ ಸೀಸನ್​ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸ್​ಗಳಿಗಿಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರೋದು ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭವೇ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಎಂದವರಿಗೀಗ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಓರ್ವರ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್​​ ಪ್ರೊಸೆಸ್​​​ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೋಗೋದ್ಯಾರು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲಿರುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​​ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ''ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ-ಬಾಯ್ ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಸೋಮ-ಶುಕ್ರ ರಾತ್ರಿ 9:30, ಶನಿ-ಭಾನು ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​​ನಡಿ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ತಂಡ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಎಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಡ್​ ಬೈ ಎಂದು ಬಿಗ್​​ ಬಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ತೆರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 'ಕಾಂತಾರ' ಬಜೆಟ್​ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ರೂಮ್​​​ಗೆ? ಮೊದಲ ದಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್​ ಆದವರನ್ನು ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ರೂಮ್​​ನಲ್ಲಿರಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್​ ಕಳಿಸಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಸರ್ಪೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಟ ನೋಡದೇ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive Interview: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಟ್ರೈಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿ ಇವರದು: ಏನಂತಾರೆ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್?

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಪರೇಟ್​ ಫ್ಯಾನ್​ ಬೇಸ್​ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುದೀಪ್​ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಓಪನಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀಪ್​​ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

