'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್!
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲಿ, ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಚಂದನವನದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತನ್ನ 12ನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
12ನೇ ಸೀಸನ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರೋದು ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭವೇ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಎಂದವರಿಗೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಓರ್ವರ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೋಗೋದ್ಯಾರು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲಿರುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ''ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ-ಬಾಯ್ ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಸೋಮ-ಶುಕ್ರ ರಾತ್ರಿ 9:30, ಶನಿ-ಭಾನು ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡ ಪ್ರೋಮೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ತೆರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ? ಮೊದಲ ದಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಕಳಿಸಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸರ್ಪೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಟ ನೋಡದೇ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀಪ್ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.