ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಿಶಿರ್: ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ 'ಗಂಧದಗುಡಿ'ಯಾಗುತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಭಿನಯದ 'ಗಂಧದಗುಡಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬಹಿರಂಗಡಿಸಿದೆ.

'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ' ತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಧದಗುಡಿ.. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಸುಗಂಧ ಹೊಂದಿದ ಅಂದದ, ಚೆಂದದ ಪದ. ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಪದ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದೀಗ 'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿನೂತನ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 'ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ' ಅನ್ನೋ ಅಡಿಬರಹವನ್ನು ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.

'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ' ಅನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಗಂಡಸರೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿರೋ ಮನೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಸೊಸೆ, ಮನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾಳಾ? ಅನ್ನೋ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡ, ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೋಮೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ''ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಾಗಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯಾನಾ? ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಕಥೆ - ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಿಂದ, ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ' ತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್​​ನ್​ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಚ್ಚಳಗುಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭವಿಷ್, ಸಂಜನಾ ಬರ್ಲಿ, ಕರಿಸುಬ್ಬು, ಅಶ್ವಥ್ ನೀನಾಸಂ, ಜಯಂತ್, ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದಾರೆ.

'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ' ತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಪ್ಪ ನಟರಾಜ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುತ್ತುರಾಜ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಕಂಠೀರವ, ಮಯೂರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೋ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹಾದಿ.

'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ' ತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ತಂದೆ ನಟರಾಜ ಕುಡುಕ. ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಿರೋದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ. ಅವನಿಂದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣೂ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಬದುಕೋಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಊರಿನವರ ಮಾತು.

ಈ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಳೀತಾಳೆ? ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಥೆ.

'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ' ತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಮನೆಗೆ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ, ಅತ್ತಿಗೆ, ಸೊಸೆ, ಮಡದಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲಹೋ ಹಾಗೆ. ಅದರಂತೆ, 'ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ'ಗೆ ಬರುವ 'ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ' - ಮಮತೆ, ಕರುಣೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಿಂದ ಪ್ರತೀ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಥಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​​​ನಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಎಸ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಜ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

