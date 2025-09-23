ETV Bharat / entertainment

ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮೈಸೂರಿನ ವೈದ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ಎಸ್‌.ನಾಯ್ಕ್‌ರ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ'ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್

ಮೈಸೂರಿನ ವೈದ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ಎಸ್‌.ನಾಯ್ಕ್‌ರ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ'ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಚಿದಾನಂದ ಎಸ್‌.ನಾಯ್ಕ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

'Sunflowers Where the First Ones Know'
'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ'ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ (Photo: ETV Bharat ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮಂಗಳವಾರ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ವೈದ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ಎಸ್‌.ನಾಯ್ಕ್‌ ಅವರ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' ಬೆಸ್ಟ್​​ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿದಾನಂದ ಎಸ್‌. ನಾಯ್ಕ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಬೆಸ್ಟ್​​ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​​ ವಿಭಾಗ (ನಾನ್​ ಫೀಚರ್​ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​):

  • 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ'
  • ಬರಹಗಾರರು: ಚಿದಾನಂದ ನಾಯಕ್

ವೈದ್ಯರಾದ ಚಿದಾನಂದ ಎಸ್‌. ನಾಯ್ಕ್‌ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ'ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಎಫ್‌ಟಿಐಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪುಣೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸನ್​​ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ​​​ ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಕಥೆ. ಮೇ 23ರಂದು ನಡೆದ 77ನೇ ಕೇನ್ಸ್​​ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಾ ಸಿನೆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಯ್ಕ್​​​ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಬೆಸ್ಟ್​​ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' 97ನೇ ಆಸ್ಕರ್​ನಲ್ಲಿ 'ಲೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ'ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್​​ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು, ಎಫ್​ಟಿಐಐ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಲೈವ್ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ'ದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌ 2025ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

