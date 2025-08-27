'ಬಾಹುಬಲಿ'. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ನೀಡಿದ್ದ 2 ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಒಂದೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಾರಥ್ಯದ 2 ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್' ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
1.17 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಟೀಸರ್ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ (ಬಾಹುಬಲಿ 1, 2) ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಣಾ-ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಬಾಹುಬಲಿ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಸರ್ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ಭಾಗ 2 ಈಗ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ರನ್ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಗಳು. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2 ಗಂಟೆ 38 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷಗಳು. ಅದೇ ರನ್ಟೈಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಕಟ್ಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ ದೇವರಿಂದ, ಹೃದಯದ ಸಂತೋಷ ಮಗಳಿಂದ': 'ಡ್ಯಾಡ್' ಶಿವಣ್ಣನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್
ಚಿತ್ರದ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ಅನುಷ್ಕಾ, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ತಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬೇರೆಯವರ ಮನೆ ದೃಶ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ': ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿಯ ಕ್ಲಾಸ್
'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್' ಜುಲೈ 10, 2015ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2017ರಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಚಿತ್ರ "ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.