ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತನ್ನ 'ಥಾಮ' ಚಿತ್ರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಮನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಟೀಸರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪಾತ್ರ ಅಲೋಕ್ ರಶ್ಮಿಕಾರನ್ನು "ನಾನಿಲ್ಲದೇ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ "ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಖತ್ತಾಗೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಿರುಚಾಟ, ನೆರಳುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕ್ರೂರತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಾಸನ್ - ಅಂಧೇರೆ ಕಾ ಬಾದ್ಶಾ (ಕತ್ತಲೆಯ ರಾಜ) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಪೈಶಾಚಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಸರ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು "ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕಿ ಆಖ್ರಿ ಉಮೀದ್" (ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆ) ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು "ರೋಷ್ನಿ ಕಿ ಪೆಹ್ಲಿ ಕಿರಣ್" (ಬೆಳಕಿನ ಮೊದಲ ಕಿರಣ) ಮತ್ತು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು "ಅಂಧೇರೆ ಕಾ ಬಾದ್ಶಾ" (ಕತ್ತಲೆಯ ರಾಜ) ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಕೂಡಾ ರಾಮ್ ಬಜಾಜ್ ಗೋಯಲ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಜ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತ್ದಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಿರೇನ್ ಭಟ್, ಸುರೇಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಫುಲಾರಾ ಬರೆದಿರುವ ಥಾಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ "ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಮಕಥೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಸ್ತ್ರೀ (2018) ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಭೇಡಿಯಾ (2022), ಮುಂಜ್ಯ (2024) ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಥಾಮ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು "ರಕ್ತಸಿಕ್ತ" ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು, ಥಾಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರರ್-ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.