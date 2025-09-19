ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ನಿಧನ
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ 'ಯಾ ಅಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 3:34 PM IST
ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ (Zubeen Garg) ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು, ಗಾಯಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕನಿಗೆ 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಗಾಯಕ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಗಾಯಕ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅವರ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: "rockstar of the Northeast" ಎಂದೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುವ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್, 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ (2006) ಚಿತ್ರದ 'ಯಾ ಆಲಿ' ಸಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಗಾಯಕ, ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ನಟರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳು... ಅಸ್ಸಾಂ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ. ಅವರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಹಾಡುಗಳು, ಮಾರ್ಡನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬಿಹು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಾರ್ಗ್ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಗಾಯನದ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ - ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಕೇತ. ಸದ್ಯ ಗಾಯಕನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.