ETV Bharat / entertainment

Interview: ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೆನಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ; ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೆನಿಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್​​ಕ್ಲೂಸಿವ್​ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Anuparna Roy
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ (Photo: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 5:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ಸೀಮಾ ಸಿನ್ಹಾ.

ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್​​ 82ನೇ ವೆನಿಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟ್ರೀಸ್‌'ಗಾಗಿ ಒರಿಝೋಂಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಘಾತದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ 77 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 31ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೆನಿಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದ ಐದನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಅಪರಾಜಿತೋ ಸಿನಿಮಾ, 1957), ಬುದ್ಧದೇಬ್ ದಾಸ್‌ಗುಪ್ತಾ (ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉತ್ತರ, 2000), ಮೀರಾ ನಾಯರ್ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಯನ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, 2001) ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಹಾನೆ (ಒರಿಝೋಂಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, ಕೋರ್ಟ್, 2014) ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದ ಐದನೇ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

Director Anuparna Roy at Venice Film Festival
ವೆನಿಸ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ (Photo: Getty Images)

"ಭೌಗೋಳಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಚಿತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಎಕ್ಸ್​​ಕ್ಯೂಸಿವ್​​ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರಹದತ್ತ ಒಲವು: ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ 2022ರವರೆಗೆ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 2-3 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬರಹದತ್ತ ಒಲವು ಮೂಡಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪುರುಲಿಯಾದಿಂದ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 1 ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಊರನ್ನು ತೊರೆದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರಹಗಾರಳಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅನಿರ್ಬನ್ ಮೈಟಿ, ಪರೇಶ್ ಕಾಮ್ದಾರ್ (ಬಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್​) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಸಹಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ವರ್ಲ್ಡ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂವರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನವ ನಟರಾದ ನಾಜ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸುಮಿ ಬಘೇಲ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟ್ರೀಸ್' ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಭಾನ್ಶು ರೈ, ರೋಮಿಲ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Director Anuparna Roy
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ (Photo: Getty Images)

ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇನು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ನನ್ನ ನಾನಿ (ಅಜ್ಜಿ) 30 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯವಧುವಾಗಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಈಗಾಗಲೇ ಮಗುವನ್ನು (ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದ) ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಲಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಂದವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಊಟ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯನ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಏಕತೆ ಇತ್ತು. ನನಗದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ': ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ ಒರಿಝೋಂಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವುದೇ "ಲೇಬಲ್" ನೀಡಿಲ್ಲ. "ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಲೇಬಲ್ (ಕರ್ಮಷಿಯಲ್​ ಅಥವಾ ಇತರ) ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಈ ಇಬ್ಬರು (ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು) ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗಡಿ ಮೀರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೀರಿ, ಭಾಷೆ ಮೀರಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Director Anuparna Roy
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ (Photo: Getty Images)

ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು: ಯಾವುದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ನನಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸದಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಹೊಸಬರನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಎಂದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಈಗ ನನ್ನ ಭಯ ಏನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, "ಈ ಮಹಿಳಾ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು 7 ಪುರುಷರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

Director Anuparna Roy
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ (Photo: Getty Images)

"ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಮುಂಬೈನಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಫೀಸ್​ಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ರಂಜನ್ ಸರ್ (ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್) ಅವರ ಬಳಿ ಹೋದೆ. ಕಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಸರ್ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪರೇಶ್ ಕಾಮ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ಬನ್ ಮೈಟಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ಟಾರಾ? ಇವರೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ?' ಅಂದಿದ್ರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌: ಹಳೇ ನೆನಪು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್

ನವೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆವು. ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಚ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ಹೋದೆವು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿ (ಮುಂಬೈ) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೊಸ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಷ್ಣು, ಸರೋಜಾ ದೇವಿಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ': ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಟಿಯರು

For All Latest Updates

TAGGED:

ANUPARNA ROY UPCOMING FILMSಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ ಸಂದರ್ಶನವೆನಿಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2025ಅನುಪರ್ಣ ರಾಯ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿANUPARNA ROY INTERVIEW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.