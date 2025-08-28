''ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ, ಏಕಾಂಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗುವ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ''. ಹೀಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗಿಂದು ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ.
ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಅವರಿಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ಕೆಲ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
'ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ?'. ಇದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರುಸಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೀಗ 37 ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಗದವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೊಡಗಿನ ರೋಷನ್ ಅವರರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಿರೋದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಅವರಿಂದು ನವಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 10:56ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ. ಕೆಲ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆಯಾದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವವರ ಪುತ್ರ ರೋಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ದಾಂಪತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸುಂದರ ನವಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್, ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ನೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೋ, ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ನಟ ಶರಣ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಗಮಿಸಿ ನವದಂಪತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 100 ದಿನಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ 800 ಸೀರೆ, ಆಭರಣ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸೀರೆಯುಡುತ್ತೇನೆಂದ ಚೆಲುವೆ
ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಶುರುಮಾಡಿದ ಅನುಶ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೆಂಕಿಪಟ್ನ, ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ ಗೌರಿ