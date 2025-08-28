ETV Bharat / entertainment

ವಿಡಿಯೋ: ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಆ್ಯಂಕರ್​​​ ಅನುಶ್ರೀ - ANUSHREE MARRIES ROSHAN

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಅವರಿಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

Anushree Marries Roshan
ಕೊಡಗಿನ ರೋಷನ್​ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಅನುಶ್ರೀ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 11:55 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read

''ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ, ಏಕಾಂಗಿ​​ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗುವ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ''. ಹೀಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗಿಂದು ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ.

ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಅವರಿಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ಕೆಲ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಂಟರ್​​​ನೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ​​​ ಅನುಶ್ರೀ (Video: ETV Bharat)

'ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ?'. ಇದು ಆ್ಯಂಕರ್​​ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರುಸಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೀಗ 37 ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಗದವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.

Anushree Marries Roshan
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೊಡಗಿನ ರೋಷನ್ ಅವರರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಿರೋದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಅವರಿಂದು ನವಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Anushree Marries Roshan
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)

ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 10:56ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ. ಕೆಲ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆಯಾದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Actor Raj B Shetty with Anushree
ಅನುಶ್ರೀ ಜೊತೆ ನಟ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

Anushree Marries Roshan
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)

ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವವರ ಪುತ್ರ ರೋಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ದಾಂಪತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸುಂದರ ನವಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಈಗಾಗಲೇ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್​ಕಿಶೋರ್​ ಸುಧೀರ್​​, ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ನೋನಾಲ್​ ಮೊಂತೆರೋ, ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ನಟ ಶರಣ್​​ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಗಮಿಸಿ ನವದಂಪತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

Anushree Marries Roshan
ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ (Photo: ETV Bharat)

Anushree Marries Roshan
ರೋಷನ್​ ಜೊತೆ ಅನುಶ್ರೀ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಶುರುಮಾಡಿದ ಅನುಶ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೆಂಕಿಪಟ್ನ, ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Anushree Marries Roshan
ಅನುಶ್ರೀ ರೋಷನ್​ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)

