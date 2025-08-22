ETV Bharat / entertainment

ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗು ರೋಷನ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅನುಶ್ರೀ, ರೋಷನ್ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 7:51 PM IST

ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಇಂದು ತೆೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಅನುಶ್ರೀ ಕೊಡಗಿನ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ.

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಶ್ರೀ ಆಗಲೀ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಲೀ ಯಾರೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಮದುವೆಯ ಕರೆಯೋಲೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ, ರೋಷನ್ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ರೋಷನ್ ಅವರು ಆ.28ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:56ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ‌.

ಅನುಶ್ರೀ, ರೋಷನ್ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ
ಅನುಶ್ರೀ, ರೋಷನ್ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ: ಅನುಶ್ರೀ, ರೋಷನ್ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪ್ರತಿಕೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 'ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ. ಏಕಾಂಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಗುವ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ' ಎಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನುಶ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು‌. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಶ್ರೀ, ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರೂಪಣೆ ಜೊತೆ ನಟನೆ: ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್​​ನಿಂದ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅನುಶ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೆಂಕಿಪಟ್ನ, ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

