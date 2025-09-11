ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್, ಲೋಕೇಶ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ
ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪರೋಪಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಡದಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಾನ್ ನಟರಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿರುವ ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ 'ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ' ಎಂದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರೂ, ಸರಳತೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವರಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ರಾಜ್ ಆದರ್ಶಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಟರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಡದಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್: ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅಂಗಾಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ದಾನ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ದಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನಟ ಲೋಕೇಶ್ ದೇಹದಾನ: ಹಿರಿಯ ನಟ ಲೋಕೇಶ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದೇಹ ಸುಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದೇಹದಾನ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ 2004ರಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ 57ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಲೋಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಗಿರೀಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೋಕೇಶ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರು.
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೇತ್ರದಾನ: ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ನೇತ್ರದಾನಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಿದ್ಧ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ ನೇತ್ರದಾನವೆಂಬ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ.
6 ಮಂದಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್: ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 15, 2021ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಯಕೃತ್ತು, ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 6 ಮಂದಿಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್: ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಜರಾಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ದೇಹದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ದೇಹದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ರಾಜವರ್ಧನ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ದೇಹದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸುದೀಪ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ದಾನ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ಧಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ತರ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
''ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದಾನ, ಅನ್ನದಾನ, ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.