8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ‌ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌: ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್​​ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?

ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಗಣೇಶ್​ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

Actress Amulya
ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
ಅಮೂಲ್ಯ. ತಮ್ಮ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಟಿ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಹಿಟ್​​ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವಾಗಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದ್ದರು. ನಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ನಟಿಯನ್ನು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ' ನಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ: 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರೋ ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಹಿಟ್ 'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜು ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕಥೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೀಕಬೂ' - ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Actress Amulya
ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್​​ ಅಮೂಲ್ಯ (Photo: ETV Bharat)

'ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಪೀಕಬೂ': ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ''ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೀಕಬೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಪೀಕಬೂ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನಟಿಯ ಪೀಕಬೂ ನೋಟ ಅನಾವರಣ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್​ಗಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫನ್​ ಎನಿಸುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​​ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್‌ ಸ್ಟೈಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಟೇಕ್​​ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Amulya 'Peekaboo' Look
ಅಮೂಲ್ಯ 'ಪೀಕಬೂ' ಲುಕ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಪೀಕಬೂ ಎಂದರೇನು? ಮಂಜು ಸ್ವರಾಜ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೀಕಬೂ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕೂಡಾ ಶುರು ಮಾಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Amulya in 'Peekaboo' movie
'ಪೀಕಬೂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ (Photo: ETV Bharat)

ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್‌. ವೀರ್‌ ಸಮರ್ಥ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಾಂಬಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್‌ ಕೆಂಚಾಂಬಾ ಪೀಕಬೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹200: 'ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ'; ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

