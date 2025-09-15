8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್: ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 10:35 AM IST
ಅಮೂಲ್ಯ. ತಮ್ಮ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವಾಗಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದ್ದರು. ನಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ನಟಿಯನ್ನು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ' ನಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ: 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರೋ ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಹಿಟ್ 'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜು ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕಥೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೀಕಬೂ' - ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಪೀಕಬೂ': ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ''ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೀಕಬೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಪೀಕಬೂ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಟಿಯ ಪೀಕಬೂ ನೋಟ ಅನಾವರಣ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫನ್ ಎನಿಸುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಕಬೂ ಎಂದರೇನು? ಮಂಜು ಸ್ವರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೀಕಬೂ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಶುರು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್. ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಾಂಬಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕೆಂಚಾಂಬಾ ಪೀಕಬೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹200: 'ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ'; ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ