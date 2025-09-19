ETV Bharat / entertainment

ಯಾರೀ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್? ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ 40 ಭಾಷೆ, 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು; ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಧನ

ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.

Assamese singer Zubeen Garg Passes Away
ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್ ನಿಧನ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​ ಸಮಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಇವರು.

ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ದುರಂತ ಸಾವು: ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​ ಸಮಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದವರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ.

40 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳು: ಅಸ್ಸಾಂನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್​-ಪೈಯ್ಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜುಬೀನ್​​ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು 40 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಮಣಿಪುರಿ, ಆದಿ, ಬೊರೊ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗೋಲ್‌ಪರಿಯಾ, ಕನ್ನಡ, ಕರ್ಬಿ, ಖಾಸಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ಮಿಸಿಂಗ್, ನೇಪಾಳಿ, ಒಡಿಯಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಿಂಧಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಿವಾ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

12 ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ: ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಧೋಲ್, ಡ್ರಮ್ಸ್, ದೋತಾರ, ಗಿಟಾರ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕಾ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತಬಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

3ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯನದೆಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ: ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿ(ದಿವಂಗತ)ಯಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಯನ ಪಡೆದರು. ತಾಯಿ (Ily Borthakur) ಸ್ವತಃ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಂಡಿತ್ ರಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ತಬಲಾ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತರು. ಗುರು ರಮಣಿ ರೈ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಜಾನಪದ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​​ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​ ನಿಧನ

1992ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಗೀತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಅನಾಮಿಕಾ ಆಲ್ಬಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅವರು ದಿಲ್ ಸೆ, ಡೋಲಿ ಸಜಾ ಕೆ ರಖ್ನಾ, ಫಿಜಾ, ಕಾಂತೆ ಮತ್ತು ಜಾಲ್: ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಗಾರ್ಗ್ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​' ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​​​ ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್

