ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಲೆಯ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಆಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹತಾಶೆ ಹೊರಹಾಕಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?: "ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ನೋಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಯಾರೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು 'ಕಂಟೆಂಟ್' ಅಲ್ಲ - ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಬಾರದು".
"ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ನಟನಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ಆದ್ರೆ ದೃಢ ವಿನಂತಿ - ನೀವು ಅಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ: ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಘಾಟಿ' ಮೂಲಕ ವಿತರಕಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ
ನಟಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಓರ್ವರು, "ಎಕ್ಸಾಟ್ಲಿ! ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು, "ಮೊದಲು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.