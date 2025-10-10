Watch: ಮುಂಬೈನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಾಂತಾರ
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2025 at 4:14 PM IST
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಸಹ ರಿಷಬ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು.
ಎಂದಿನಂತೆ, ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನಟನ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಇನ್ನು, ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ''ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಸಿನಿಮೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 509.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
The divine cinematic storm continues to soar higher at the box office 🔥💥#KantaraChapter1 crosses 509.25 CRORES+ GBOC worldwide in the 1st week! #BlockbusterKantara running successfully in cinemas near you. ❤️🔥#KantaraInCinemasNow #DivineBlockbusterKantara… pic.twitter.com/jxYuPN47jL— Hombale Films (@hombalefilms) October 10, 2025
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ.
2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ, ಚಂದನವನದ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್:
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|61.85
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|45.4
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|55
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|63
|ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)
|31.5
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)
|34.25
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)
|25.25
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|20.25
|ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|336.5
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಹನಟ, 'ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 61.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 336.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು': ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು