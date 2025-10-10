ETV Bharat / entertainment

Watch: ಮುಂಬೈನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಾಂತಾರ

ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

Divine Star Rishab Shetty
ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 10, 2025 at 4:14 PM IST

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್​​ ದೇವಯ್ಯ ಸಹ ರಿಷಬ್​ ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು.

ಎಂದಿನಂತೆ, ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲ್​ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನಟನ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಇನ್ನು, ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಡೀಟೆಲ್ಸ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ''ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಸಿನಿಮೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ 509.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಅಂಕಿ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್​ ಒನ್​ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ.

2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ, ಚಂದನವನದ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)61.85
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)45.4
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)55
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)63
ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)31.5
ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)34.25
ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)25.25
ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)20.25
ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​336.5

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 61.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 336.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

