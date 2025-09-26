ETV Bharat / entertainment

ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್​ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್​ ರಿಂಗ್ಸ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ

ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್​​ ರಿಂಗ್ಸ್​​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sridevi, Boney Kapoor
ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
ಶ್ರೀದೇವಿ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಿನಿಸಾಧನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, ಪತಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್​​ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1996ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬೋನಿ ಕಪೂರ್​ ಆದಾಗಲೇ ಮೋನಾ ಕಪೂರ್​ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಟ ಅರ್ಜುನ್​ ಕಪೂರ್​ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲಾ ಕಪೂರ್​​ ಈ ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಬೋನಿ ಅವರು ಮೋನಾ ಕಪೂರ್​ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋನಾರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೋನಾ ಅವರೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್​​ ರಿಂಗ್ಸ್​​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಯುಟ್ಯೂಬ್​ ಚಾನೆಲ್​ ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್​​, 2018ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲಾ (ಮೋನಾ-ಬೋನಿ ಮಕ್ಕಳು), ಜಾಹ್ನವಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ (ಶ್ರೀದೇವಿ-ಬೋನಿ ಮಕ್ಕಳು)ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮೋನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್​ ರಿಂಗ್​ ಅನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದರು.

''ನಾನು ಧರಿಸಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಂಗುರ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಮೋನಾ ಅವರೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿದಳು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಅರ್ಜುನ್​ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲಾ ಕಪೂರ್​ ಕೊಂಚ ಅಸಮಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೇನೋ'' ಎಂಬುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ನಂತರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್​​ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದಿನ್ನೂ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್​ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 'ನೀವೇಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರದು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದನು. ನನಗೆ ಒಂತರಾ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?. ನಾನಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ (ಶ್ರೀದೇವಿ), ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಪೋಷಕರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

