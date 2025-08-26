ETV Bharat / entertainment

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನೇ ಪ್ರೇರಣೆ - SREELEELA

ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Actress Sreeleela
ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ (Photo: ETV Bharat)
ಶ್ರೀಲೀಲಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರಲ್ಲೋರ್ವರು. ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕವೂ ಅನೇಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವ ಮೊದಲೇ ನಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಿಖರ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗತಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮಿಚಿಗನ್ (ಯುಎಸ್ಎ)ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರ ಕನಸು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು.

ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರ. 1997ರ ಬಾಲರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತಾರಕ್, ತಮ್ಮ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ತಾರಕ್ ನೃತ್ಯ ನನ್ನ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದರಂತೆ, ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರು ಶ್ರೀಲೀಲಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿದರು. ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತರಾದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2021ರ ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂದ ಡಿ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್', 'ಮಾಸ್ ಜಾತರಾ' ಮತ್ತು 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೇ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು. ತಾರಕ್ ಅವರ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲು ನೆರವಾದವು.

