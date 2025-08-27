ಅಳುಮುಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನಾಳಿದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ. ಸದ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಗೌರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು, ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಥೇಟ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಗೌರಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಗೌರಿ, ''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಗೌರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರಿ, ಲಂಡನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಅದುವೇ 'ಮಿಲಿ'. ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಿಲಿ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಗೌರಿ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 175K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೌರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಯೇ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 100 ದಿನಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ 800 ಸೀರೆ, ಆಭರಣ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸೀರೆಯುಡುತ್ತೇನೆಂದ ಚೆಲುವೆ
ಅಭಿನಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದವರು. ಹಾಗೇ ಸಹೋದರ ಶರಣ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅದ್ಬುತ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರಿ ಕೂಡಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಹೀರೋಗೆ ನಾಯಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ ದೇವರಿಂದ, ಹೃದಯದ ಸಂತೋಷ ಮಗಳಿಂದ': 'ಡ್ಯಾಡ್' ಶಿವಣ್ಣನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್
ಗೌರಿ ಅವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, 'ಲವ್ ಯೂ ಲಾಟ್ ಮಗಳೆ. ಆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ, ಗಣೇಶ ತನ್ನ ಗೌರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಲಿ! ವಿಜಯೀ ಭವ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.