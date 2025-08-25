ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ದೂರವುಳಿಯಲಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಹಬ್ಬಾಚರಣೆಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ದುಃಖದ ಕಾರಣ"ದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸದಿರಲು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
"ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಕಾರಣ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು 13 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" - ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್.
2025ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜನರು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ, ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು 'ಹೊಸ ಆರಂಭದ ದೇವರು' ಮತ್ತು 'ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು' ಹಾಗೂ 'ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರು' ಎಂದು ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ, ಮುಂಬೈನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್', ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರಿಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿತ್ಸೋದ್ ತಪ್ಪಾ, ಒಂದಾಗೋಣ ಬಾ, ಆಟೋ ಶಂಕರ್ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟಿ, ''ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಟೋ ಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಡಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, 1970ರ ದಶಕದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು (ರೆಟ್ರೋ) ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯೆನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.