'ನಿರಾಧಾರ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ': 60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು - REACTION ON CHEATING CASE

ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ವಕೀಲರು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು "ಆಧಾರರಹಿತ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ 'ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಪ್ರಯತ್ನ' ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shilpa Shetty and Raj Kundra
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ (Photo: IANS)
Published : August 14, 2025 at 4:24 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 60.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಕ್ ಕೊಠಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, 2015 ಮತ್ತು 2023ರ ನಡುವಿನ ಲೋನ್​-ಕಮ್​-ಇನ್​ವೆಸ್ಟ್​​ಮೆಂಟ್​​ ಡೀಲ್​ನಲ್ಲಿ​ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ, ದಂಪತಿ ಪರ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ 04/10/2024 ರಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು "ಹಳೆಯ ವಹಿವಾಟು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಪಾಟೀಲ್, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಂತರ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, "ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್​ಗಳು EOW ವಿನಂತಿಸಿದಂತೆ, ವಿವರವಾದ ಕ್ಯಾಶ್​ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್​​ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

"ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಲೋಟಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊಠಾರಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ದಂಪತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಹು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊದಲು ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೊಠಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಮಂಥ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

