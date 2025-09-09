Exclusive Interview;’ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು’: ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್
ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 9, 2025 at 8:15 PM IST
ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಸಲ ಚಿತ್ರವು ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕಿಸ್ಮತ್, ಅನುಕ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಮೀಟೂ ವಿವಾದ ಎದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಅವರು, ಮೀ ಟು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಮಗಾದ ತೊಂದರೆ ಏನು? ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ತನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರು? ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಫೈರ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಉತ್ತರ : ಎರಡನೇ ಸಲ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಠಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಇನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪಾತ್ರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಫೈಟ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದ್ದರೂನು, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಮಲ್ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದವರು, ಮೀ ಟು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತಾ ಅನಿಸಿದೆಯಾ?
ಉತ್ತರ : ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. 2008ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 2017ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಿಂತವರು ನನ್ನ ಪತಿ. ಆಗ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು 2021ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಉತ್ತರ : ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಸನ್ಗಳು ಇವೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಟರು, ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
ಉತ್ತರ : ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಅಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿಯಾಗಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವಳು. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ ಎದುರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇಂತಹ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪತಿ ಸುದರ್ಶನ್. ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೀನಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀನು ನಟಿಯಾಗಿರೋಳು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡು ಅಂತಾ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ನನಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಮೀ ಟೂ ಪ್ರಕರಣ ಆದಾಗ ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಉತ್ತರ : ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ 2008ಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ನಟಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತರಹ ನಾನು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ, ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಕುತಂತಿ ಅಂತಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಜಿಂಗ್, ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿನಿ, ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಾರೆ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್.
