ಶಿರಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ''ನನ್ನ ಪತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದಾ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಅನುಭವ ವರ್ಷವಿಡೀ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಕರೆಗಾಗಿ (ದೈವಿಕ ಕರೆ) ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ (ದೈವಿಕ ನಂಬಿಕೆ) ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಟಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾಯಿಬಾಬಾನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ
ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪವಾರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ಆಫಿಸರ್ ದೀಪಕ್ ಲೋಖಂಡೆ ಸೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಶನಿಶಿಂಗ್ಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶನಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪಡೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ: ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
2023ರ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದವು. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ 'ಮಿಸಸ್ ಚಟರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ವೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜರಾದರು. ನಟಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೂ ಇದು ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ಶಿರಡಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಭೇಟಿ: ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಕೂಡಾ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟಿ, ''ನಾನು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ, ನನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಡೆವಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.