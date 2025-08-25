ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್, ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ "1 + 1 = 3" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವಿರುವ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕೇಕ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ "ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ವಿಶ್ವ. ಆನ್ ದಿ ವೇ. ಅಳತೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2023ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಕಪುರ್ತಲಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು.
ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದ್ರೆ, ನಟಿ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಕೂಡ "ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು, ಪರಿಣಿತಿ ರಾಘವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಭೋಜನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಪರಿಣಿತಿ ಹೆಸರಿಡದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸೀರಿಸ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಾಹಿರ್ ರಾಜ್ ಭಾಸಿನ್, ಜೆನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಸೇಥಿ, ಚೈತನ್ಯ ಚೌಧರಿ, ಸುಮೀತ್ ವ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಪ್ ಸೋನಿ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚನಾ ಪುರಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಘವ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಎಂದಾದರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ರಾಘವ್, "ಐಸಾ ಹೈ ಅರ್ಚನಾ ಜೀ, ಹಮಾರಾ ಜೋ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೈ, ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ಅಭಿನೇತಾ ಹೈ, ಹರ್ ನೇತಾ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮಾರೆ ಕಾಮ್ ಮೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಹೋತ್ ಹೈ, ಔರ್ ಜಬ್ ಮೈ ಇನ್ಕಿ (ಪರಿಣಿತಿ) ಝಿಂದಗಿ ದೇಕ್ತಾ ಹೂ, ಮುಜೆ ಹೇ ಯಕೀನ್ ಹೋಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ಕೆ ಕಾಮ್ ಮೇ ರಾಜ್ನೀತಿ ಬಹೋತ್ ಹೈ'' (ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇರುತ್ತದೆ) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.