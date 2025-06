ETV Bharat / entertainment

ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ - SUNJAY KAPUR PASSES AWAY

ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ( Photo: Etv Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 13, 2025 at 10:30 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 11:17 AM IST 2 Min Read

ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸೋನಾ ಕಾಮ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ (Sunjay Kapur) ಗುರುವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 53 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೋಲೊ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಜೇನುನೊಣವನ್ನು ನುಂಗಿದ ನಂತರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಂಜಯ್ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​​ ಸಲಹೆಗಾರ ಸುಹೇಲ್ ಸೇಠ್ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹೇಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಂಜಯ್​ ಕಪೂರ್​ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುವ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಭಯಾನಕ ಸುದ್ದಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Last Updated : June 13, 2025 at 11:17 AM IST