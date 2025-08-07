Essay Contest 2025

'ನಾನೀಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾ? ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ': ಕಾಜೋಲ್​ - KAJOL

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡರು.

Actress Kajol
ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ (Photo: IANS)
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಿಡುಕಿನ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ. ಹೌದು, 2025ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗದರಿದ ಕಾಜೋಲ್​ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ವರ್ತನೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ (Video: PTI)

ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು "ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವರದಿಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವಂತೆ ನಟಿ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಕಾಜೋಲ್ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. "ಅಭಿ ಮೇ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲು? (ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕೇ?)" ಎಂದು ನಟಿ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಪತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಜಿಸ್ಕೋ ಸಮಜ್​​ನಾ ಹೈ, ವೋ ಸಮಜ್ ಲೇಂಗೆ" (ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ) ಎಂದೂ ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ/ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಾಜೋಲ್ 'ಅಬ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲೋ?' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಳಿತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Kajol at Maharashtra Film Awards
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ (Photo: IANS)

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಅವರ ವಿಂಟೇಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವೈಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ನಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. "ಇಂದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ" ಎಂದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದರು.

Kajol at Maharashtra Film Awards
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ (Photo: IANS)

ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಜೋಲ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ನೊಯೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ 'ಸರ್ಜಮೀನ್' ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಭುದೇವ ಮತ್ತು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಮಹಾರಾಗ್ನಿ: ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಆಫ್​ ಕ್ವೀನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Kajol at Maharashtra Film Awards
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ (Photo: IANS)

Kajol at Maharashtra Film Awards
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ (Photo: IANS)

