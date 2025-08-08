ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಆಸಿಫ್ ಖುರೇಷಿ (Huma Qureshi's cousin Asif Qureshi) ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ನ ಜಂಗ್ಪುರ ಭೋಗಲ್ ಬಜಾರ್ ಲೇನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಸಿಫ್(42) ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಜಗಳ ನಂತರ ಮಾರಕ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಹರಿತ, ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ (ಪೋಕರ್) ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಖುರೇಷಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
VIDEO | Delhi: One person was killed in alleged parking dispute at Jangpura Bhogal Bazar Lane under Nizamuddin Police Station limits. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZTgYvwPmHX
18,19 ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 103(1) ಮತ್ತು 3(5)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಜ್ವಲ್ (19) ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ (18) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
"07/8/25ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಂಗ್ಪುರದ ಭೋಗಲ್ನ ಆಸಿಫ್ (42 ವರ್ಷ) ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ (ಪೋಕರ್) ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದು ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" - ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ.
ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪಗಳೇನು?: ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ಖುರೇಷಿ ಪತ್ನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಾವದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸಿಫ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಯವಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಗಿದ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ಹುಡುಗ ಬಂದು ಆಸಿಫ್ನ ಎದೆಗೆ ಇರಿದ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಾನು ಸಂಬಂಧಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಹಾಯ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Delhi: Actress Huma Qureshi’s cousin brother Asif Qureshi was murdered in Jangpura Bhogal Bazaar Lane under Nizamuddin police station during a parking dispute after he asked someone to move a scooter from the gate— IANS (@ians_india) August 8, 2025
Wife of the deceased says, "My man has been deliberately and… pic.twitter.com/q5hDVNzRFJ
ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸಲೀಂ ಖುರೇಷಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಸಿಫ್ಗೆ 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸಿಫ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೊಲೆ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವೇ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.