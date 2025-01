ETV Bharat / entertainment

ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಚಹಾಲ್ ಡಿವೋರ್ಸ್​ ವದಂತಿ: ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಪತ್ನಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ - DHANASHREE VERMA

ಚಹಾಲ್​​ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ದಂಪತಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಿಂದ ಧನಶ್ರೀ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧನಶ್ರೀ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ "Silence is a profound melody, for those who can hear it above all the noise" ಎಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ​ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್​​​ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನೋರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಡಿವೊರ್ಸ್ ವದಂತಿ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದೆ.

