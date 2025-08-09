Essay Contest 2025

ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಲನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ: ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ತೆರವಿಗೆ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ​ ಬೇಸರ

ದಿವಂಗತ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಷನ್ ಸ್ಮಾರಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ​ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ತೆರವಿಗೆ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬೇಸರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 8:10 PM IST

ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​​​ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ​, ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಹಾಗೂ ನಿಧನರಾದ ದಿನವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಾಲಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಸ್ಮಾರಕ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾ ಬಯಸುತ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಲೆದಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಗಳು ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾರೋ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆದವು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಂದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಕೆಲವರು ನಾವು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಲನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚಾರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತವರೂ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ​ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು.

ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. 2004ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದವರು ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು 2009ರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ಜಾಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಟ ಅಂತಾ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಆ ಜಾಗ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದು ಎಂದು ಅನಿರುದ್ಧ​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ 75 ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೋವಿದೆ ಅಂತಾ ಅನಿರುದ್ಧ​ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

