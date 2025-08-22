ETV Bharat / entertainment

ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತ, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ತರಲಾರೆ: ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ - VIJAY RAGHAVENDRA

ನಟ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ, 'ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actor Vijay Raghavendra
ನಟ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 4:06 PM IST

ಮೈಸೂರು: ''ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ "ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ". ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಟ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ (Video: ETV Bharat)

ಪತ್ರಕರ್ತರೋರ್ವರು, ಈವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, 'ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆ ಖಾಲಿತನ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಮಗಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪಕ್ಕದ ಸೀಟ್​​​ ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್​ ಆಗೋದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2023ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 7ರಂದು ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಅನುಭವ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಕೇವಲ 38 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಪಂದನಾ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಜಯ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ 2007ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮನೆ ಏರಿದ್ದರು. ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಮಗಳು.​​ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟನೆಯ 'ಅಪೂರ್ವ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವದಂತಿ, ಊಹಾಪೋಹ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಟ, ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ' ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪಂಚಾಂನನ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್​ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 29ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

