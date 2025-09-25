'ಬಘೀರ' ಬಳಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಟನೆ: ಇದು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಕಥೆಯಂತೆ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಬಘೀರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2025 at 5:19 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿ, ಉಗ್ರಂ, ಮಫ್ತಿ, ಭರಾಟೆ, ಬಘೀರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸದ್ಯ ಪರಾಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನೀತ್ ರುದ್ರನಾಗ್ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನೀತ್ ರುದ್ರನಾಗ್, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟ ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಹಾಗೇ ಕೆಜಿಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಎಕ್ಕ, ವೀರ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಸಿಂಹ ರೂಪಿಣಿ, ಶಿವ 143 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಯುವ ರಣಧೀರವ ಕಂಠೀರವ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಮುರಳಿಗಾಗಿ 500 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಕೇತ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸಂಕಲನವನ್ನು ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಟ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಲಾರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಥ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಉಳಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೊಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ವೈಭವದ ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದ್ದೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಇರಲಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು SURAM ಮೂವೀಸ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಥೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥಾ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥಾ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ.