200 ಕಥೆಗಳ ಬಳಿಕ 'ಪರಾಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ರೋರಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಈ 'ಪರಾಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ.

'Parak' film event
'ಪರಾಕ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (Photo: ETV Bharat)
Published : September 30, 2025 at 10:39 AM IST

ಉಗ್ರಂ, ಮಫ್ತಿ, ಭರಾಟೆ, ಬಘೀರದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮುಖೇನ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಘೀರ ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ಪರಾಕ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಕಳೆದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

'200 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ': ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, ಪರಾಕ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಿನಿಮಾ. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 200 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಪರಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ‌ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನೂ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್​ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, ''ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಾಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲೇಶ್ ಕೋಗುಂಡಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಲೇಶ್ ಕೋಗುಂಡಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿದು ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಈ ಮೊದಲು ಕೆಲ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇದೀಗ, ಪರಾಕ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Parak' film event
'ಪರಾಕ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (Photo: ETV Bharat)

ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕುರಿತು...: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ, ಸಂದೀಪ್ ವಲ್ಲುರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೈದೂರ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಇಂಚರಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

'Parak' film
ಸೆಟ್ಟೇರಿತು 'ಪರಾಕ್' (Photo: ETV Bharat)

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದಕ್ಕೂ ಗ್ರೀನ್​​ ಸಿಗ್ನಲ್​​: ಪರಾಕ್​ ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಕಥೆಯ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನೀತ್ ರುದ್ರನಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ.

'Parak' film event
'ಪರಾಕ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

