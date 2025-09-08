ETV Bharat / entertainment

'ನಾನು ಯಾರೊಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ': ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಾಶವಾಗೋದು ಖಚಿತ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​, ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Salman Khan
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ (Photo: IANS)
Published : September 8, 2025

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19'ರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ ಎಪಿಸೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಊಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದನಿಯೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದ್ಯಾವುದು ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ': ಹೌದು, ಅನೇಕರು ತಾವು (ಸಲ್ಮಾನ್​) ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, 'ಇದ್ಯಾವುದು ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೆಹನಾಜ್​​ ಗಿಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರ ಶೆಹಬಾಜ್​​ ಬಡೇಶ (Shehbaz Badesha) ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶೆಹನಾಜ್​ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅನೇಕರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. "ನಾನು ಯಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಆ ಭಗವಂತ. ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಾಶ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಜನರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತರರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು 'ಕರಿಯರ್​ ಖಾಜಾಯೇಗ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಎಂದಾದರೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಅದು ನನ್ನದೇ ಕರಿಯರ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ಅವರ 'ಕಿಸಿ ಕಾ ಭಾಯ್ ಕಿಸಿ ಕಿ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​ 13ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್​, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಮಾನ್​ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

