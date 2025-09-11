ETV Bharat / entertainment

'ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ': 'ವಿಷ ಕೊಡಿ' ಎಂದ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು 'ವಿಷ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ramesh Aravind, Darshan Thoogudeepa
ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​, ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ (Photo: ETV Bharat)
September 11, 2025

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಯುವಕ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​​ 9ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಅವ​​ರನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೆದುರು ಆಡಿರುವ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜೈಲಿನ ನಿಮಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೆದುರು ಮಾತನಾಡಿದ ದರ್ಶನ್​, ಬಿಸಿಲು ನೋಡಿ 30 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್​, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್​ ಕಿಶೋರ್​​ ಸುಧೀರ್​ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟ ರಮೇಶ್​​ ಅರವಿಂದ್​​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಬುಧವಾರ 61ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ 'ದೈಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಬಳಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದರ್ಶನ್​ ವಿಷಯ ಎದುರಾಯಿತು.

''ವಿಷ ಕೊಡಿ ಎಂದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಓರ್ವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆ (ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್) ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ವಾ?. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಷ ಕೊಡಿ' ಎಂದ ದರ್ಶನ್: 'ಅವರು ಅದೆಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೋ' ಎಂದ ಕಾಟೇರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್​​ ಸುಧೀರ್

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದರ್ಶನ್​ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಮೇಶ್​​, ''ಮೂವರು ದರ್ಶನ್ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಓರ್ವ ದರ್ಶನ್​ ಅಪಾರ ಮನರಂಜನೆ, ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಎರಡನೆಯದು ಸದ್ಯದ ದರ್ಶನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದಿನ ದರ್ಶನ್​. ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಷ ಕೊಡಿ' ಎಂದ ದರ್ಶನ್: 'ಅಣ್ಣನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಬೇಡ' ಎಂದ ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್

