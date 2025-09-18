Interview: ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್; ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನೂತನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರಡಿ ಕಟೌಟ್ ಸದ್ಯ ಭರವಸೆಯ ನಟರಲ್ಲೋರ್ವರು. 'ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಂದಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜವರ್ಧನ್ 'ಬಾರ್ನ್ ಸ್ವಾಲೋ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪರಾಗಿ 'ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿಗಳೇನು? ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಳಿಯೋ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆಯಾ? ತಂದೆ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನು? ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಯಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
''ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟರ್, ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್, ಗಜರಾಮ ಚಿತ್ರದ ಎಡಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾ. ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿಬಂತು. ಆವಾಗ್ಲೇ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ವಾಲೋ ಎಂಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟ, ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ?
''ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೂ, ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನಾನು ವಿಷುವಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಜಾವಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ?
''ಜಾವಾ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಸಿನಿಮಾ. ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಸುಮಾರು 300 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಂತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವೇ ಜಾವಾ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜಾವಾ. ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮಗನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಸದ್ಯ ಸ್ವಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
''ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್, ಫೈಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತಂದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡಾ ನಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಕಾಲದವರಾದ ಹಾಸ್ಯನಟ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಎಂದಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮಗ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನನಿಸುತ್ತದೆ?
''ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. 600 - 700 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಇವರ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾರೂ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಂದ್ರೂ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹಿರಿಯ-ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟನ ಮಗನಾಗಿರುವ ರಾಜವರ್ಧನ್ ನಟನಾಗಿ, ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇದೆ. ರಾಜವರ್ಧನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.
