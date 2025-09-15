Exclusive Interview: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ : ನಟ ಮಿತ್ರ
ನಟ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 15, 2025
Updated : September 15, 2025
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ರಂಜಿಸಿರುವ ನಟ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗ ಹಾಗೂ ಪರಸಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನಾದ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಗ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳೇನು? ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏಕೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರು? ಈಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ? ಹೀಗೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಈಗ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲುಕ್ ಚೇನ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಆದ್ಮಲೇ ಪಿ. ಸಿ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಹಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಸಾರಥಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರಾಳೆ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಲುಕ್ ಚೇನ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಿತ್ರ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ರಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಂಗ ಚಿತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿತ್ರ ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಭಾವನೆಗಳು, ಅಳಿಸಬಲ್ಲ ಇವನಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳು ಇದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಚಿತ್ರಗಳಿವು. ರಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಂಗ ಚಿತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಆದ್ರು, ಪ್ರಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ್ರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹಬ್ಬಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ವು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಚಿತ್ರ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಮೂಗನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವನು. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವನು. ಈಗ ನನ್ನದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕರಾವಳಿಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ನಡುವೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಜನರೇಷನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮಹಾಬಲ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಎಮೋಷನ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿವನು ಅಂತಾ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯವನ್ನ ತೆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಪಾತ್ರ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ತರ್ಲೆ ತಮಾಷೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಎಂ. ಕೆ. ಮಠ, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಇರುವ ಚಿತ್ರ. ಕಾಂತಾರಾ, ಕೆಜಿಎಫ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಸಿನಿಮಾ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ರಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ರಿ, ಏನಾಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ?
ರಾಗ ಹಾಗೂ ಪರಸಂಗ ಚಿತ್ರ ಆದ್ಮೆಲೇ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ನನ್ನನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ರಾಗ ಆದ್ಮೆಲೆ ಮಿತ್ರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಾನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದೆ. ರಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ. ನಾನು ಆರು ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ.
ಮೊದಲು ಕಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾದೇವ, ಎಕ್ಕ, ಹಾಗೆಯೇ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಡೆವಿಲ್, ಶಿವಣ್ಣ ಉಪೇಂದ್ರ 45 ಸಿನಿಮಾ, ಕೆಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಮೊದಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜನರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೀರೋ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಲನ್, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಟ ಮಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.
