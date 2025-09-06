ETV Bharat / entertainment

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ: ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಆಕ್ರೋಶ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ಸಾಲಿನ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

DUNIYA VIJAY OUTRAGED
ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 6:33 PM IST

2 Min Read

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವರ್ಷ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ರಂಜಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ವು, ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ನಟ, ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ 2024ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ SIIMA 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನೆ(ಶುಕ್ರವಾರ) ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಸುದೀಪ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ 02 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ಯು ಐ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೈಮಾ ಆವಾರ್ಡ್ ಆಯೋಜಕರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮಗಾದ ಅವಮಾನದ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಾಗ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಾ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೈಮಾ ಆವಾರ್ಡ್ ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯೋಜಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರೋ ದುನಿಯಾ, ವಿಜಯ್ ಸೈಮಾ ಆವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಾ ಐಫಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ನಟ, ನಟಿಯರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಮೊದಲು ತೆಲುಗು ನಟ, ನಟಿಯರು, ತಂತಜ್ಞರಿಗೆ, ನಂತರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗೆ ಇವರು ಆದ್ಮಲೇ ಮಲೆಯಾಳಂ ನಟ, ನಟಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಅಂತಾ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದರ್ಶನ್, ಪುನೀತ್, ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷ​: 'ಬಾಘಿ 4' ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ - ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​​?: ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

SIIMA 2025 AWARDSIIMA 2025 AWARD PROGRAMಸೈಮಾ ಆವಾರ್ಡ್ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್DUNIYA VIJAY OUTRAGED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿತ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು!

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ 'ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ'ವಿದೆ; ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.