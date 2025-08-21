ETV Bharat / entertainment

ಈ ವರ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಡಾಲಿ?: ಹೀಗಿದೆ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ - DAALI DHANANJAY

ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Daali dhananjay
ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read

ಕನ್ನಡ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 23ರಂದು 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಅವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸೋದು, ಕೇಕ್​ ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟ ಡಾಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಬಲ್​ ಎನರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ-ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​: ''ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಆಗಸ್ಟ್​ 23, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ - ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್​ ಎನರ್ಜಿ, ಡಬಲ್​ ಸಂಭ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ. ಲವ್​ ಯು ಆಲ್​​. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾಲಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಹಿಂಗೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಣ್ಣಾ-ಅಭಿಮಾನಿಯ ಬೇಸರ: ನಟನ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಓರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ''ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳು ಇದನ್ನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಹಿಂಗೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಣ್ಣಾ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive: 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ' - ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಂದರ್ಶನ

ತೀವ್ರ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪೈರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಇಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್​ ಕಂಡು ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 23ರಂದು 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಅವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸೋದು, ಕೇಕ್​ ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟ ಡಾಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಬಲ್​ ಎನರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ-ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​: ''ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಆಗಸ್ಟ್​ 23, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ - ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್​ ಎನರ್ಜಿ, ಡಬಲ್​ ಸಂಭ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ. ಲವ್​ ಯು ಆಲ್​​. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾಲಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಹಿಂಗೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಣ್ಣಾ-ಅಭಿಮಾನಿಯ ಬೇಸರ: ನಟನ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಓರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ''ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳು ಇದನ್ನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಹಿಂಗೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಣ್ಣಾ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive: 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ' - ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಂದರ್ಶನ

ತೀವ್ರ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪೈರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಇಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್​ ಕಂಡು ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

DAALI DHANANJAY BIRTHDAYDAALI DHANANJAY UPCOMING MOVIESಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಬರ್ತ್​ಡೇಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾDAALI DHANANJAY

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.