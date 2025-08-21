ಕನ್ನಡ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಅವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸೋದು, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟ ಡಾಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ-ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್: ''ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ - ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾಲಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಹಿಂಗೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಣ್ಣಾ-ಅಭಿಮಾನಿಯ ಬೇಸರ: ನಟನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಓರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ''ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳು ಇದನ್ನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಹಿಂಗೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಣ್ಣಾ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪೈರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಇಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.