ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂತು ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ; ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ವಧು ಇವರು - ACTOR CHIKKANNA

ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವನಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಾವನಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 8:06 PM IST

ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯವೂ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವನಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಪಾವನ ಗೌಡ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರೇ ನೋಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನೂ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾವನಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿರುವ ಜೋಡಿ: ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಪಾವನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾವನ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಾಹುಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ: ಕಿರಾತಕ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದರು‌. ಬಳಿಕ ರಾಜಾಹುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಾವನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

