'ಅದ್ಭುತ, ಮಾತೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ': ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅನುಪಮ್​ ಖೇರ್ ಕುಟುಂಬ

ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 235 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ​ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

Kantara chapter 1 Rishab Shetty look
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
October 6, 2025

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯರೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿಜೇತ ಅನುಪಮ್​ ಖೇರ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟನಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಫಿಲ್ಮ್​​ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಪಮ್​ ಖೇರ್​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ''ಮೈ ಡಿಯರ್​ ರಿಷಬ್​, ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸ್ಪೀಚ್​ಲೆಸ್​​. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ನಂಬಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಚ್​ಲೆಸ್​​ ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕೆ. ಗಾಡ್​ ಬ್ಲೆಸ್​ ಯು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖೇರ್ ಕುಟುಂಬವೂ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ: ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಕೂಡಾ ಖೇರ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅನುಪಮ್​ ಖೇರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್​ ಯು ಸೋ ಮಚ್​ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸರ್​. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳಂತೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 325 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 235+ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

