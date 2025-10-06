'ಅದ್ಭುತ, ಮಾತೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ': ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಕುಟುಂಬ
ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 235 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯರೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿಜೇತ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ''ಮೈ ಡಿಯರ್ ರಿಷಬ್, ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ನಂಬಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖೇರ್ ಕುಟುಂಬವೂ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ: ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖೇರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸರ್. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳಂತೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 325 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 235+ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
