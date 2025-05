ETV Bharat / entertainment

'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಟ್ರೇಲರ್‌ ಔಟ್; ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕುರಿತು ಮೌನವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೀರ್ ಟ್ರೋಲ್‌ - SITAARE ZAMEEN PAR

'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಟ್ರೆಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ( Photo: Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 14, 2025 at 4:29 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 5:51 PM IST 2 Min Read

ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ (2007) ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚಿತ್ರ 'ಬಹಿಷ್ಕಾರ'ದ ಬಿಸಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಶುಭ್ ಮಂಗಲ್ ಸಾವ್​​ಧಾನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಆರ್.ಎಸ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಆಟಗಾರರಿಂದ (intellectually disabled players) ಕೂಡಿದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಕೋಚ್​​ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ನಿಮಿಷ 29 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರೇಲರ್​, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಾರರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶ್​​ಮುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

