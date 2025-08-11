ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು "ದುಃಖಕರ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಗಾಸಿಪ್" ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಾರದೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಝೀನತ್ ತಾಹಿರ್ ಹುಸೈನ್, ಜುನೈದ್ ಖಾನ್, ರೀನಾ ದತ್ತಾ, ಫರ್ಹತ್ ದತ್ತಾ, ರಾಜೀವ್ ದತ್ತಾ, ಕಿರಣ್ ರಾವ್, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸೆಹರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್, ನುಝತ್ ಖಾನ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಟೀನಾ ಫೊನ್ಸೆಕಾ, ಝಯನ್ ಮೇರಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಬ್ಲೋ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಫೈಸಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಮೀರ್, ತಾಯಿ ಝೀನತ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ನಿಖತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಫೈಸಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಝೀನತ್ ತಾಹಿರ್ ಹುಸೈನ್, ಸಹೋದರಿ ನಿಖತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಅಮೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ನಾವು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.
''ಅಮೀರ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು, ತಾನು ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾದಿಂದ (schizophrenia) ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ'' ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
''ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಕೂಡಾ ಫೈಸಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈಸಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ವರ್ತನೆ/ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಫೈಸಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ, ಬಹು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೋವಿನ, ಕಷ್ಟಕರ ಅವಧಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
58ರ ಹರೆಯದ ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್, 2000ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಮೇಲಾ" ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಟ 2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಬಾರ್ಡರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾ" ಮತ್ತು "ಬಸ್ತಿ" ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾದಿಂದ (schizophrenia) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.