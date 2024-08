ETV Bharat / entertainment

ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ - National Film Awards Winners List

ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ:

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ: ಕಾಂತಾರ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​: ಕೆಜಿಎಫ್​ 2

ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಮಧ್ಯಂತರ (ಕನ್ನಡ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ: ಮಧ್ಯಂತರ (ಕನ್ನಡ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಮೊನೊ ನೋ ಅವೇರ್ (ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಸಂಯೋಜಕರಾದ ವಿಶಾಲ್-ಶೇಖರ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರ: ಎ ಕೋಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ಗುಲ್ಮೊಹರ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾನ್ ಫೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ: ಆಯೆನಾ (ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ/ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿತ್ರ: ಅನಾಖಿ ಏಕ್ ಮೊಹೆಂಜೊ ದಾರೊ (ಮರಾಠಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲೆ/ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿತ್ರ: ರಂಗ ವಿಭೋಗ (ಕನ್ನಡ) ಮತ್ತು ವರ್ಸ (ಮರಾಠಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ: ಮರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್ (ಮರಾಠಿ)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ಚಿತ್ರ: ಆನ್ ದಿ ಬ್ರಿಂಕ್ ಸೀಸನ್ 2 - ಘರಿಯಾಲ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರ: ಎ ಕೋಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ (ಸೈಲೆಂಟ್)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ (30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ): ಕ್ಸುನೋಟಾ (XUNYOTA) (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ: ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ (ಬೆಂಗಾಳಿ/ಹಿಂದಿ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಮೋನೋ ನೋ ಅವೇರ್ (ಹಿಂದಿ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಯಾನ್​​ (ಹಿಂದಿ/ಮಲ್ವಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಫುರ್ಸತ್​​ (ಹಿಂದಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಣೆ/ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್: ಮರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್ (ಮರಾಠಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್: ಮೋನೋ ನೋ ಅವೇರ್ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ: ಬೀರುಬಲ (ಅಸ್ಸಾಮಿ) ಮತ್ತು ಹರ್ಗಿಲಾ - ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಡ್ಜಟಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಆಟಂ (ಮಲಯಾಳಂ)

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ಫೌಜಾ (ಹರ್ಯಾನ್ವಿ)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಕಚ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ಗುಜರಾತಿ)

ಎ.ವಿ.ಜಿ.ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ (ಅನಿಮೇಷನ್, ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕ್): ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ- ಭಾಗ 1: ಶಿವ (ಹಿಂದಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ: ಉಂಚೈ (ಹಿಂದಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ : ತಿರುಚಿತ್ರಂಬಲಂ ನಟಿ (ತಮಿಳು) ಮತ್ತು ಕಚ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಟಿ (ಗುಜರಾತಿ)

ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಫೌಜಾ (ಹರ್ಯಾನ್ವಿ)

ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಉಂಚೈ ನಟಿ (ಹಿಂದಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ: ಮಲಿಕಪ್ಪುರಂ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ: ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ - ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ-ಭಾಗ 1: ಶಿವ (ಹಿಂದಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ: ಸೌದಿ ವೆಲ್ಲಕ್ಕ CC.225/2009 ಚಿತ್ರ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್-ಭಾಗ I (ತಮಿಳು)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ: ಆಟಂ (ಮಲಯಾಳಂ) ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮೊಹರ್ (ಹಿಂದಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್-ಭಾಗ I (ತಮಿಳು)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ: ಆಟಂ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ: ಅಪರಾಜಿತೊ (ಬಂಗಾಳಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್: ಕಚ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ಗುಜರಾತಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಕಪ್: ಅಪರಾಜಿತೊ (ಬಂಗಾಳಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ- ಭಾಗ 1: ಶಿವ (ಹಿಂದಿ) ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್-ಭಾಗ I (ತಮಿಳು)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಫೌಜಾ (ಹರ್ಯಾನ್ವಿ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ತಿರುಚಿತ್ರಂಬಲಂ (ತಮಿಳು)

ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು (specified in the Schedule VIII of the Constitution)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಚಿತ್ರ: ಎಮುತಿ ಪುತಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಗಾಲಿ ಚಿತ್ರ: ಕಬೇರಿ ಅಂತರಧನ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ: ಗುಲ್ಮೊರ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ: ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಅಧ್ಯಾಯ-2

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಸೌದಿ ಪಹಕಕ್ಕ ಸಿಸಿ225/2009

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ: ವಾಲ್ವಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ: ದಮನ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರ: ಬಾಘಿ ಡಿ ಧೀ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ: ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್-ಭಾಗ I

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ: ಕಾರ್ತಿಕೇಯ-2

