ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡಾ ಇವೆ. ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
