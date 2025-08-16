ETV Bharat / entertainment

ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ - GEETHA GOVINDAM

'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾ 7 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 5:20 PM IST

ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡಾ ಇವೆ. ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್​​ 15ಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ 'ಡಿಯರ್‌ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

