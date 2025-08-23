ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಂದು ಜನುಮ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ತಾರೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ನಟ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳೂ ಕೂಡಾ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್: ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಎಮ್ ರಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾ.ವೈಶಾಕ್ ಜೆ ಗೌಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ತಂಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಡಾಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, 'ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬ್ಯಾಶ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಉತ್ತರಕಾಂಡ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಉತ್ತರಕಾಂಡ' ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಡಾಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶಿವಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಪದಕಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಗೋ: ನಟರಾಕ್ಷಸನ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಜಿಂಗೋ' ತಂಡವೂ ಇಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 'ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ'ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಶಶಾಂಕ್ ಸೋಗಲ್ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಬಿ ನರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನು? ''ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ - ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾಲಿ'' ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಂದು ನಟನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
