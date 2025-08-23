ETV Bharat / entertainment

ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಉತ್ತರಕಾಂಡ, ಜಿಂಗೋ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಅವರಿಂದು ಜನುಮ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ತಾರೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ನಟ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳೂ ಕೂಡಾ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್: ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಎಮ್ ರಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾ.ವೈಶಾಕ್ ಜೆ ಗೌಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ತಂಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಡಾಲಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, 'ಆಪರೇಷನ್​ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಬ್ಯಾಶ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತರಕಾಂಡ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಉತ್ತರಕಾಂಡ' ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಡಾಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಆರ್‌ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶಿವಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಪದಕಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಂಗೋ: ನಟರಾಕ್ಷಸನ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಜಿಂಗೋ' ತಂಡವೂ ಇಂದು ಬರ್ತ್​ಡೇ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 'ಡೇರ್​ ಡೆವಿಲ್​​ ಮುಸ್ತಫಾ'ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದ ಶಶಾಂಕ್​​ ಸೋಗಲ್​ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಮತ್ತು ಬಿ ನರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನು? ''ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಆಗಸ್ಟ್​ 23, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ - ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್​ ಎನರ್ಜಿ, ಡಬಲ್​ ಸಂಭ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ. ಲವ್​ ಯು ಆಲ್​​. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾಲಿ'' ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇಂದು ನಟನ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿಲ್​ ಖುಷ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

