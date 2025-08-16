ETV Bharat / entertainment

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ - PM MODI CONGRATULATES RAJINIKANTH

ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PM Modi congratulates Rajinikanth
ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 10:21 AM IST

1 Min Read

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಜೆಂಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲು 'ತಲೈವ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ' ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೂಲಿ' ಕೂಡಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​: ''ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 50 ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ​.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ!; 'ಕೂಲಿ' ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಇಷ್ಟೊಂದಾ: ರಜನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್​ಫುಲ್​​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ 74ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೂಲಿ' ವಿಮರ್ಷೆ: ತಲೈವ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಜೆಂಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲು 'ತಲೈವ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ' ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೂಲಿ' ಕೂಡಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​: ''ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 50 ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ​.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ!; 'ಕೂಲಿ' ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಇಷ್ಟೊಂದಾ: ರಜನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್​ಫುಲ್​​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ 74ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೂಲಿ' ವಿಮರ್ಷೆ: ತಲೈವ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJINIKANTH COOLIERAJINIKANTH 50 YEARS FILM INDUSTRYರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿPM MODI CONGRATULATES RAJINIKANTH

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ:ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.