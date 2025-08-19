ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಚ್ಯುತ್ ಪೋತ್ಧಾರ್ (Achyut Potdar) ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 18) ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಇಂದು ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಅವರಿಗೆ 91 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಥಾಣೆಯ ಜುಪಿಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಮಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಯುತ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಚ್ಯುತ್ ಪೋತ್ಧಾರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಜೀವನ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, 1961ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ರೇವಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. 1967ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ನಂತರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ - ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 1992ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು.
44ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾರ್ಮ್ ಗಮನಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್: ಪರಿಂದಾ, 1942: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಮಿಷನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣೀತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ (2009)ನಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನ ಪಾತ್ರ. ಅವರ "ಕೆಹ್ನಾ ಕ್ಯಾ ಚಾಹ್ತೆ ಹೋ?" ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ಈಗಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆ.18ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು: ಸುದೀಪ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ; ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಅನಾವರಣ
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು, 95 ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, 26 ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 45 ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೇಝಾಬ್, ಅರ್ಧ್ ಸತ್ಯ, ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ರಂಗೀಲಾ, ವಾಸ್ತವ್, ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈ, ಲಗೇ ರಹೋ ಮುನ್ನಾ ಭಾಯ್, ದಬಾಂಗ್ 2 ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಲೆ ಕಿ ದುನಿಯಾ, ಭಾರತ್ ಕಿ ಖೋಜ್, ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಜಾ ಹೋಶಿಲ್ ನಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ': ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರ, 777 ಚಾರ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸರಳತೆ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.